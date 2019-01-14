Скворец прилетел с пассажирами из Сингапура в Лондон

На борту самолета, совершающего перелет между Сингапуром и Лондоном, был обнаружен скворец. Об этом сообщает «Би-би-си».

Безбилетный пассажир был найден спустя 12 часов из 14-часового перелета в бизнес-классе. Птица принадлежит к виду саранчового скворца.

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Инцидент произошел в прошлый понедельник 7 января, но представители авиакомпании подтвердили информацию только спустя неделю. По их словам птица попала в самолет случайно.

На видео, которое было опубликовано на фейсбуке, видно, что птица сидит на подголовнике одного из кресел.

Скворец был позже пойман экипажем самолета и передан в карантин для животных в аэропорту Хитроу.

Сообщается, что нет никаких данных о том, как и в какой момент птица попала в самолет, а также где она пряталась 12 часов во время полета.

Ранее сообщалось, что жительница США из-за боязни летать возит с собой утку-компаньона.