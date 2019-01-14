Губернатор предупредил о возможном обрушении стены жилого дома в Шахтах

Спасатели обнаружили, что часть стены жилого дома в Шахтах начала отходить после взрыва, передает ТАСС со ссылкой на слова главы Ростовской области Василия Голубева.

«Сейчас возникла угроза обрушения части стены. Вся упавшая масса являлась опорой для этой стены. Когда проводили подъем плит, увидели, что часть стены начала отходить», — сказал Голубев.

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В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. По предварительной информации, погиб один человек.

Ранее сообщалось, что под завалами на месте взрыва в Шахтах остаются четыре человека.