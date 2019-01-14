Задержан подозреваемый в лжеминировании московских аэропортов

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в ложном сообщении о минировании трех московских аэропортов: Шереметьево, Домодедово, Внуково, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

По словам источника в правоохранительных органах, возможно, что задержанный страдает психическим заболеванием. Сотрудники органов внутренних дел проверяют, состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере.

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«В полицию поступило сообщение о минировании трех столичных аэропортов. Была проведена проверка всех аэровокзалов, взрывных устройств там обнаружено не было. Полицейские установили звонившего мужчину, в настоящий момент его опрашивают полицейские», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты проверяют после звонков с угрозами.