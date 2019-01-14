Московские аэропорты проверяют после звонков с угрозами

Три московских аэропорта проверяют после звонков с сообщениями о минировании, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, поступили сообщения о минировании Шереметьево, Домодедово и Внуково.

«Поступили анонимные звонки с угрозой «минирования» трех аэропортов Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково, проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Ранее полицией был задержан мужчина, который сообщил ложную информацию о минировании Павелецкого вокзала.