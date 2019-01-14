В Казахстане задержали группу лиц за подготовку терактов

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана проинформировали о задержании в Алма-Ате выходцев из Центральной Азии, которых подозревают в подготовке терактов. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным ведомства, спецоперация по их задержанию была проведена 10 января.

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«Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные действовали по указанию ИГ (организация запрещена в России) и планировали совершить теракты в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в Сирии задержали боевиков ИГ из России.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.