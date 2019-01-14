В Казахстане задержали группу лиц за подготовку терактов
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана проинформировали о задержании в Алма-Ате выходцев из Центральной Азии, которых подозревают в подготовке терактов. Об этом сообщается на сайте организации.
По данным ведомства, спецоперация по их задержанию была проведена 10 января.
«Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанные действовали по указанию ИГ (организация запрещена в России) и планировали совершить теракты в местах массового скопления людей.
Ранее сообщалось, что в Сирии задержали боевиков ИГ из России.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.