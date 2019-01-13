Посольство России в Сербии помогает забрать тело умершей беременной россиянки

Посольство России в Сербии помогает в оформлении документов для отправки на родину тела россиянки, скончавшейся в больнице в Косово, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что россиянка, будучи замужем за местным жителем, находилась на позднем сроке беременности. Причины ее смерти устанавливаются.

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Про женщину известно также, что она была уроженкой Тюмени, куда и собираются отправить ее тело.

Сотрудники канцелярии посольства в Приштине находятся в постоянном контакте с ее супругом.