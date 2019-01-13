В клубе в Перу произошел взрыв
Esto sucedió en la playa las palmas, explotaron balones de gas en una casa. Hay heridos! pic.twitter.com/UocD12dDjr— ғɪᴏʀᴇʟʟᴀ ʀᴇᴛɪᴢ (@FiorellaRetiz) 13 января 2019 г.
В клубе, расположенном на пляже «Лас-Пальмас» в Перу, произошел взрыв. Об этом пишет местная газета El Comercio.
По данным издания, в результате взрыва есть пострадавшие. Тяжесть их состояния не уточняется.
Сообщается, что добровольцы обнаружили на месте происшествия газовые баллоны. Вероятно, именно они стали причиной взрыва.
Реклама
На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Другие детали инцидента пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Париже превысило 45.