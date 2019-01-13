В клубе в Перу произошел взрыв

В клубе, расположенном на пляже «Лас-Пальмас» в Перу, произошел взрыв. Об этом пишет местная газета El Comercio.

По данным издания, в результате взрыва есть пострадавшие. Тяжесть их состояния не уточняется.

Сообщается, что добровольцы обнаружили на месте происшествия газовые баллоны. Вероятно, именно они стали причиной взрыва.

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На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Другие детали инцидента пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Париже превысило 45.