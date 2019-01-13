Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс по маршруту Сургут-Махачкала, экстренно вернулся в аэропорт вылета, передает ТАСС со ссылкой на справочную службу воздушной гавани.

«Самолет совершил экстренную посадку по техническим причинам, среди пассажиров пострадавших нет», — рассказали в агентстве.

Реклама

Как отмечается, повторный вылет самолета планируется осуществить до 09.00 по местному времени (07.00 мск), официальная задержка продлится до девяти часов.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-204 аварийно сел в Ульяновске из-за шасси.