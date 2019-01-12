В Париже количество задержанных «желтых жилетов» превысило 100 человек

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В субботу, 12 января, в Париже во время протестных акций «желтых жилетов» задержали 129 человек, из них 74 были помещены под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парижскую префектуру полиции.

Отмечается, что некоторых участников акций протеста заподозрили в ношении оружия и перевозке предметов, которые могут служить оружием, а также в неповиновении и нападении на представителей власти.

Ранее во Франции задержали около 100 «желтых жилетов».