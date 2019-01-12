Появилось видео ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Появилось видео нейтрализации троих боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости».
На кадрах видно, как сотрудники НАК проводят операцию по уничтожению боевиков.
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Ранее сообщалось, что ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ.
Как отмечалось, во время операции был также задержан один человек.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.