Возросло число жертв взрыва в Париже

В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибла испанка, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Испании.

Ранее в испанском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что в результате инцидента гражданка Испании получила тяжелые ранения.

«К сожалению, пострадавшая испанка скончалась», — рассказали в испанском МИДе.

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В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадал еще один гражданин Испании. Его состояние не уточняется.

Ранее сообщалось о двух жертвах взрыва в Париже. Отмечалось, что погибли пожарные.