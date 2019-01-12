Возросло число жертв взрыва в Париже
В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибла испанка, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Испании.
Ранее в испанском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что в результате инцидента гражданка Испании получила тяжелые ранения.
«К сожалению, пострадавшая испанка скончалась», — рассказали в испанском МИДе.
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В ведомстве добавили, что в результате инцидента пострадал еще один гражданин Испании. Его состояние не уточняется.
Ранее сообщалось о двух жертвах взрыва в Париже. Отмечалось, что погибли пожарные.