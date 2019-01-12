В Магнитогорске начали демонтаж поврежденных при взрыве подъездов
Специалисты начали демонтаж подъездов многоэтажного дома, которые были повреждены в результате взрыва в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля.
Как отмечается, речь идет о 7-ом и 8-ом подъездах.
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«Сегодня в 15.00 (13.00 мск) должны начаться первые подготовительные работы по демонтажу», — сказал Шаль.
Подчеркивается, что эти подъезды не подлежат восстановлению.
Ранее сообщалось, что обрушившийся дом в Магнитогорске разделят на два здания.