В Магнитогорске начали демонтаж поврежденных при взрыве подъездов

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Специалисты начали демонтаж подъездов многоэтажного дома, которые были повреждены в результате взрыва в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля.

Как отмечается, речь идет о 7-ом и 8-ом подъездах.

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«Сегодня в 15.00 (13.00 мск) должны начаться первые подготовительные работы по демонтажу», — сказал Шаль.

Подчеркивается, что эти подъезды не подлежат восстановлению.

Ранее сообщалось, что обрушившийся дом в Магнитогорске разделят на два здания.