Под Иркутском сошли с рельсов 17 грузовых вагонов
Семнадцать вагонов перевозившего уголь грузового состава сошли с рельсов в Иркутской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
«Двенадцатого января… от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги поступило сообщение о сходе 17 вагонов грузового поезда на 4969-м километре ВСЖД перегона Делюр — Тыреть…», — говорится в сообщении.
Реклама
В результате инцидента никто не пострадал.
На место направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС по Иркутской области.