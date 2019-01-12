Под Иркутском сошли с рельсов 17 грузовых вагонов

Семнадцать вагонов перевозившего уголь грузового состава сошли с рельсов в Иркутской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Двенадцатого января… от дежурного Восточно-Сибирской железной дороги поступило сообщение о сходе 17 вагонов грузового поезда на 4969-м километре ВСЖД перегона Делюр — Тыреть…», — говорится в сообщении.

Реклама

В результате инцидента никто не пострадал.

На место направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС по Иркутской области.