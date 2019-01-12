В Якутске 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего многоквартирного жилого дома в Якутске, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Согласно данным спасателей, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Семена Данилова в Якутске поступило 12 января в 7.41 по местному времени (1.41 мск).

Реклама

«Площадь пожара 600 квадратных метров. Эвакуировано 50 человек, жители размещены в автобусе», — говорится в сообщении.

Добавляется, что на тушение пожара задействовано 53 человека и 12 единиц техники.