Администрация округа Варендорф сообщила о смерти бывшего надзирателя польского концентрационного лагеря Травники Якова Палия. Об этом говорится на сайте администрации.

Уточняется, что Палий умер в доме для престарелых города Аллена.

«Все дальнейшие вопросы для разъяснения необходимо адресовать родственникам умершего», — говорится в сообщении.

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Яков Палий служил охранником концлагеря «Травники» в 1943 году. После окончания Второй мировой войны ему удалось попасть на территорию США и получить гражданство, скрыв свое прошлое.

Только в начале нынешнего столетия Палий признался в работе на нацистский режим. После этого власти США решили депортировать мужчину.