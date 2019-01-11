В Грузии от свиного гриппа умерли 15 человек

Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии сообщил о смерти 15 человек от вируса свиного гриппа (H1N1). Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

По имеющимся данным, только за последние сутки от вируса H1N1 умерли три человека.

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Несмотря на уровень заболеваемости, медики считают, что угрозы эпидемии в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за вспышки свиного гриппа.