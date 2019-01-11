Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения о «минировании»
Правоохранители проверяют помещения Павелецкого вокзала в Москве после звонка анонимного лица, сообщившего о «минировании» здания, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Как отмечается, людей из здания вокзала пока не стали эвакуировать.
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«Анонимный звонок с угрозой «минирования» Павелецкого вокзала поступил на телефон «02», — рассказали в экстренных службах.
В настоящее время кинологи проводят проверку всех помещений вокзала.
Ранее источник рассказал, что звонки о «минировании» ТЦ в Москве поступали с номера пенсионерки из Балашихи.