В США спустя три месяца нашли живой похищенную девочку

В США полицейские обнаружили живой 13-летнюю девочку Джейми Клосс, которая была похищена в октябре прошлого года после того, как ее родителей убили в их собственном доме в штате Висконсин. Об этом сообщает ABC.

Как отмечается, подростка передадут родственникам после выписки из больницы 11 января.

Реклама

По словам ее тети Дженнифер Смит, Джейми удалось сбежать из того места, где ее удерживали.

В полиции рассказали, что подозреваемый в похищении несовершеннолетней был взят под стражу.

Ранее сообщалось, что пропавшую 15-летнюю девочку из Элисты обнаружили в московском роддоме.