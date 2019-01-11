На Украине секс без «добровольного согласия» будет уголовно наказуемым

В силу вступили новые поправки в украинском Уголовном кодексе, согласно которым секс без «добровольного согласия» будет считаться изнасилованием, сообщает РИА «Новости».

Ранее, согласно УК, можно было привлечь к ответственности за изнасилование, в случае если жертве угрожали, применяли к ней силу или злоупотребляли ее беспомощным состоянием.

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«Согласие считается добровольным, если оно является результатом свободного волеизъявления лица с учетом сопутствующих обстоятельств», — говорится в новой редакции УК.

В прошлом году в Швеции мужчин обязали получать однозначное согласие на секс, а в Испании правительство готовится представить на рассмотрение подобный законопроект.