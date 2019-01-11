Редактора американского телеканала уволили за карикатурный показ Трампа в эфире

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Редактора телеканала Fox Q13 уволили за то, что он пропустил в эфир трансляцию выступления президента США Дональда Трампа, где ему сделали искусственное оранжевое лицо и использовали повтор момента с высунутым языком, передает The Independent.

«Мы сожалеем, что портрет президента получился в негативном свете», — поделился телеканал.

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Сообщается, что неясно, причастен ли редактор к обработке видео с карикатурным изображением американского лидера, или же он просто передал измененную кем-то запись в эфир.

Ранее сообщалось, что советника Трампа уличили в ношении накладных волос.