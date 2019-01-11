Дважды выигравший в лотерею американец увидел правильные комбинации во сне

Житель США Ричард Джойнер дважды выигрывал в лотерею благодаря вещим снам, сообщает United Press International.

«Всю жизнь мне снятся разные цифры, результаты каких-то важных событий и спортивных состязаний. Эти данные я потом использую в своих интересах», — сказал Джойнер.

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Незадолго до последнего выигрыша ему приснилась комбинацию цифр «четыре, восемь, пять и шесть». Делая ставки на виртуальных скачках, он выбрал лошадей с такими же номерами и получил $15 тыс.

Также в сентябре 2018 года американец, видящий вещие сны, выиграл почти $40 тыс. в другую лотерею.

Ранее сообщалось, что британец проверил забытый лотерейные билет и выиграл £76 млн