Бутину перевели на общий режим содержания в американской тюрьме

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Задержанная в США россиянка Мария Бутина переведена на общий режим содержания в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Подчеркивается, что внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ее делом.

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«Россиянка сохраняет присутствие духа, много времени посвящает литературе, спорту. И, наконец, она переведена на общий режим содержания», — сказала Захарова.

Она добавила, что сотрудники посольства России в США в очередной раз навестили ее в тюрьме.

Ранее сообщалось, что Мария Бутина посетовала на холод в неотапливаемой камере-одиночке.