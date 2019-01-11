На Украине при вспышке метана на шахте пострадали пять человек

Рабочий в шахте ОАО «Уралкалий», 2013 год Сергей Карпухин/Reuters

На Украине в городе Павлоград на шахте произошла вспышка метана, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы энергохолдинга «ДТЭК».

Представители компании подчеркнули, что в настоящее время все горняки эвакуированы.

«По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги второй-третьей степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что украинские шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплате.