На Украине при вспышке метана на шахте пострадали пять человек
На Украине в городе Павлоград на шахте произошла вспышка метана, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы энергохолдинга «ДТЭК».
Представители компании подчеркнули, что в настоящее время все горняки эвакуированы.
«По предварительным данным, пятеро горняков, получивших ожоги второй-третьей степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.
Реклама
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что украинские шахтеры объявили голодовку из-за долгов по зарплате.