NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой

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Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на доклад.

Президент США Дональд Трамп, являющийся инициатором строительства стены на границе с Мексикой, заявил, что на фотографиях изображены образцы стены, которые использовали предыдущие администрации США.

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«Через стену, которую мы строим, очень, очень, очень трудно перебраться», — сказал Трамп.

По данным NBC, предшественники Трампа действительно использовали подобные разработки, однако данный прототип был построен во время его правления.

Отмечается, что снимок был сделан в месте проведения испытаний в конце 2017 года на границе Калифорнии и Мексики, известной как «Пого Роу».

Ранее сообщалось, что юристы разрешили Трампу вводить ЧП в США.