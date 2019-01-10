CNN опубликовал видео, на котором якобы вывозят останки расчлененного Хашукджи

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CNN опубликовал видео, на котором, возможно, запечатлен момент вывоза останков журналиста Джамаля Хашукджи из консульства Саудовской Аравии. Кадры размещены на сайте телеканала.

Как отмечается, данная публикация может стать важным свидетельством в деле об убийстве обозревателя.

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На кадрах видно, что в здание вносят пять больших сумок на колесах, а также два пластиковых пакета. Подчеркивается, что останки Хашукджи могли быть внутри них.

Ранее сообщалось, что саудовская генпрокуратура потребовала смертной казни для убийц Джамаля Хашукджи