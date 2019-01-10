CNN опубликовал видео, на котором якобы вывозят останки расчлененного Хашукджи
CNN опубликовал видео, на котором, возможно, запечатлен момент вывоза останков журналиста Джамаля Хашукджи из консульства Саудовской Аравии. Кадры размещены на сайте телеканала.
Как отмечается, данная публикация может стать важным свидетельством в деле об убийстве обозревателя.
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На кадрах видно, что в здание вносят пять больших сумок на колесах, а также два пластиковых пакета. Подчеркивается, что останки Хашукджи могли быть внутри них.
Ранее сообщалось, что саудовская генпрокуратура потребовала смертной казни для убийц Джамаля Хашукджи