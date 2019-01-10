Влюбленная в арестовавшего ее полицейского американка пришла за ним в участок

В США 27-летняя Эшли Кейстер ворвалась в закрытый полицейский участок в поисках офицера, который ей очень нравился, пишет Associated Press.

Девушка использовала громоздкую емкость для окурков, чтобы разбить стеклянные двери в здании. Оказавшись внутри, она стала рыться в полицейских шкафах в поисках вещей возлюбленного. Весь процесс зафиксировали камеры наблюдения.

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Известно, что ранее девушка уже была под следствием за преследование офицера, который арестовал ее в прошлом году. Девушка настойчиво писала полицейскому в социальных сетях и даже звонила в 911, чтобы поговорить с ним.

Эшли Кейстер обвинили в нападении на сотрудника полиции, краже со взломом и вандализме.

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