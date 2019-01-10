В суд подали жалобу на арест задержанного за шпионаж Уилана
В Лефортовский суд Москвы была подана жалоба на решение об аресте американца Пола Уилана, задержанного за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.
«Жалоба адвоката на постановление о заключении Уилана под стражу поступила у суд. Дата рассмотрения еще не назначена», — сказала она.
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О подаче жалобы ранее заявлял адвокат американца Владимир Жеребенков. Он говорил, что попросит отпустить Уилана под залог.
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал арест американского гражданина по подозрению в шпионаже.