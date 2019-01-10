В суд подали жалобу на арест задержанного за шпионаж Уилана

<img src="//img.gazeta.ru/files3/237/12118237/RTX6KI10-pic905-895x505-9206.jpg">

В Лефортовский суд Москвы была подана жалоба на решение об аресте американца Пола Уилана, задержанного за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

«Жалоба адвоката на постановление о заключении Уилана под стражу поступила у суд. Дата рассмотрения еще не назначена», — сказала она.

Реклама

О подаче жалобы ранее заявлял адвокат американца Владимир Жеребенков. Он говорил, что попросит отпустить Уилана под залог.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал арест американского гражданина по подозрению в шпионаже.