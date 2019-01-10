МВД предложило штрафовать за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете

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Министерство внутренних дел (МВД) разработало законопроект, который предусматривает наказание в виде штрафа за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, в случае правонарушения граждан предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Должностные лица и индивидуальных предпринимателей предлагается штрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или накладывать административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица в МВД предложили штрафовать на 1 млн руб., а также приостанавливать деятельность на срок до 90 суток.

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В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время интернет стал самой популярной площадкой для пропаганды наркотиков.

В 2018 году президент России Владимир Путин называл наркотики путем к «деградации нации».