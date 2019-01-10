Sky News: аэропорт Хитроу могут «вооружить» средствами борьбы с дронами

На территории аэропорта Хитроу в Лондоне могут появиться технические средства для обнаружения беспилотных летательных аппаратов и выведения их из строя. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, аэропорт посетили представители нескольких компаний, которые специализируются на борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

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Представитель одной из компаний рассказал телеканалу, что специальные средства могут быть размещены на территории аэровокзала в течение суток.

Во вторник, 8 января, сообщалось, что в Хитроу остановили все полеты из-за дрона.