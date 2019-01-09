Председателя Европарламента попросили защитить свободу слова на Украине
Британские евродепутаты Нейтан Джилл и Джонатан Арнотт вручили председателю Европейского парламента Антонио Таяни письма, призывающие защитить свободу слова на украинской территории. Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что письма были подписаны сотрудниками телеканалов NewsOne и «112 Украина» и вручены евродепутатам в ноябре.
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Согласно имеющейся информации, в обращениях речь шла о попытке украинской Рады прекратить вещание этих СМИ.
Ранее глава МИД Австрии призвала наказывать за угрозы журналистам на Украине.