Синоптики предупредили о потеплении в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд проинформировал о резком потеплении в столичном регионе с 13 января. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 13 января в городе начнется потепление из-за влияния циклона из Северной Атлантики.

«В ночь на 13 января будет минус 6 - минус 11, а днем совсем мягкая погода - минус 1 - минус 6. Температура 14 января будет выше нормы на 5-6 градусов», — сказал Вильфанд.

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Он уточнил, что днем в понедельник температура будет около нуля.

Ранее сообщалось, что на Россию надвигаются аномальные морозы.