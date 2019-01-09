Новозеландские птицы стали жертвами новогодних украшений

Десятки птиц были найдены пострадавшими в Новой Зеландии после новогодних праздников. Об этом сообщает «Би-би-си».

Голуби и воробьи были найдены запутанными в новогодних гирляндах. Некоторые из них умирали от удушья, другие по причине голода: их крылья были связаны, поэтому птицы не могли летать и добывать себе еду. Выжившие особи найдены с множественными ранениями.

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«Те, кто выжил и попал в наш центр, все равно находились в плохом состоянии. Животные были сильно напуганы, многие были истощены, поэтому нам пришлось усыпить некоторых птиц из соображений гуманности», — заявила представитель общества защиты животных Пэгги Дженсен.

Власти предполагают, что злоумышленники специально связали птиц новогодними украшениями.

Зоозащитники ведут расследование и призывает общественность выступить с любой информацией.

Сообщается, что ранее в 2015 году в стране происходили подобные инциденты с птицами. Однако в новогодний и рождественский периоды случаи участились.