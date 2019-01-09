Подписан томос о предоставлении автокефалии новой церкви Украины
Синод Вселенского патриархата подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины(ПЦУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на корреспондента на месте событий Нелли Ковальскую.
«Подписано!», — передала Ковальская.
Это также подтвердили в пресс-службе Вселенского патриархата.
Реклама
«Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в ближайшее время»,— отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Украине захотели канонизировать президента страны Петра Порошенко.