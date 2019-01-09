Подписан томос о предоставлении автокефалии новой церкви Украины

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Синод Вселенского патриархата подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины(ПЦУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на корреспондента на месте событий Нелли Ковальскую.

«Подписано!», — передала Ковальская.

Это также подтвердили в пресс-службе Вселенского патриархата.

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«Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в ближайшее время»,— отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели канонизировать президента страны Петра Порошенко.