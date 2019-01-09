Премьер-министр Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы, а не ноги

Пресс-служба премьер-министра Австралии Скотта Моррисона самовольно отредактировала его фотографию, после чего у политика на снимке оказались две левых ноги, пишет Reuters.

Штатному бильд-редактору не понравилось, что на кроссовках Моррисона есть пыль и фотографы сделали премьер-министру белые чистые теннисные туфли. После того, как фото было опубликовано, пользователи сети заметили, что у австралийского лидера на снимке обе ноги — левые.

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«Сообщение для моего департамента по связям с общественностью: я не просил чистить мне обувь, но, если обрабатывать фотографии категорически необходимо, пожалуйста, сосредоточьтесь на волосах, точнее на их отсутствии, а не на ногах!», — написал Моррисон в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что фотошоп помог бельгийцу стать звездой.