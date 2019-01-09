Москвичам рассказали о погоде на Старый Новый год

В Москве на Старый Новый год ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов, сообщает РИА «Новости».

По прогнозам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой 14 января в столице будет оттепель.

«Старый Новый год мы будем встречать при умеренном морозе в ночное время: порядка минус 2-7°С. Дневная температура будет варьироваться от 0 до минус 5°С. То есть будет довольно тепло», — рассказала Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 9 января, ожидается до -12°С. Местами возможен небольшой снег и гололедица.