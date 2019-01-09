Назарбаев рассказал об эвакуации из Сирии граждан Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что из Сирии в ходе гуманитарной операции были эвакуированы 47 граждан республики, в том числе 30 детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что операция была проведена 6 января.

Как говорится в заявлении президента Казахстана, граждане были вывезены в Сирию обманным путем, где находились в заложниках у террористов.

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«По прибытии в Казахстан женщинам и детям было оказано всяческое содействие со стороны государства», — говорится в заявлении Назарбаева.

Ранее в Минобороны России заявили об участии детей и сирот в инсценировках химатак в Сирии.