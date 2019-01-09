Полицейские возмутились подаренными мандаринами на Кавказе

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Полицейские, которые проходили служебную командировку на Северном Кавказе, остались недовольны поощрением в виде мандаринов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе (ВОГОиП МВД России).

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов приехали в Ханкалу Чеченской Республики, чтобы получить продовольственный паек. В дополнение к нему было выдано несколько ящиков с фруктами.

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«Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети интернет», — сказали в ВОГОиП МВД.

На видео полицейские возмущаются, что они проехали более 100 км, чтобы получить всего несколько ящиков мандаринов.

Как отмечается, по факту инцидента была назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье убили полицейского.