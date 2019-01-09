Sun: неизвестный попытался проникнуть в Вестминстерский дворец
Полиция Великобритании задержала неизвестного мужчину, который попытался проникнуть в Вестминстерский дворец. Об этом сообщает The Sun.
По данным портала, мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на территорию дворца.
Как отмечается, подозреваемого доставили в полицейский участок.
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При этом в здании Вестминстерского дворца проходят заседания парламента Британии.
Ранее сообщалось, что поляк попытался проникнуть в посольство России в Берлине.