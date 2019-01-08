В Турции завели уголовное дело после крушения судна с украинцами

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Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что правоохранительные органы Турции открыли уголовное дело по факту крушения судна с украинскими моряками у берегов страны, передает УНН.

»(Уголовное дело открыто) по факту катастрофы, которая привела, в том числе, к гибели людей», — сказал Сибига.

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Он также отметил, что находившихся на судне во время крушения моряков уже опросили в качестве свидетелей.

Ранее Украина обвинила затонувшее у Турции судно в незаконной перевозке угля из Донбасса.