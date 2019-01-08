Ядовитые медузы атаковали австралийцев

В австралийском Квинсленде 22 человека были госпитализированы из-за укусов ядовитых медуз, сообщает SBS News.

Отмечается, что количество пострадавших более чем в два раза превысило средний показатель за 10 лет. Небольшая медуза Ируканджи встречается в тропических водах к северу от штата, однако из-за потепления воды после дождей может перемещаться на юг.

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Кроме того, более 22,2 тыс. человек пострадали от укуса португальского кораблика — похожего на медузу колониального животного.

Ранее сообщалось, что на берегу Новой Зеландии нашли «гигантское пульсирующее существо».