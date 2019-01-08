СК начал проверку после гибели альпиниста на Камчатке

Следователи проводят проверку после того, как альпинист погиб при восхождении на вулкан Корякская Сопка. Об этом сообщается на сайте управления СК по Камчатскому краю.

«По предварительным данным 06.01.2019 во время восхождения по восточному склону вулкана в составе зарегистрированной туристической группы из четырех человек, 43-летний житель города Елизово во время спуска с вулкана сорвался со склона и упал в ущелье с высоты около 3000 метров», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что погибший имел разряд по альпинизму и состоял в альпинистской федерации Камчатского края.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Эльбрусе лыжников.