На Россию надвигаются аномальные морозы

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Синоптики прогнозируют падение температуры ниже климатической нормы в Приволжском и Центральном федеральных округах, передает ТАСС со ссылкой на региональные пресс-службы МЧС и гидрометцентры.

Сообщается, что температура в некоторых регионах может опуститься до -24... -27°C.

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Похолодание ожидается в Самарской, Саратовской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Рязанской областях, уточнили в МЧС.

При этом в южных регионах России прогнозируют потепление до 0°C, мокрый снег, дожди, из-за чего в горах Краснодарского края, Кабардино-Балкарии возможна опасность схода лавин.

Ранее МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре.