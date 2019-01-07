МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре

МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и ветре с порывами до 11 м/с днем 8 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет) на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 7 на 8 января 17-15 градусов мороза, днем 8 января до минус 11 градусов. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что опасных метеорологических явлений в столице 8 января не ожидается.