На затонувшем судне в Турции погибли четверо украинцев

При крушении торгового судна возле берегов Самсуна погибли четверо украинцев. Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в своем твиттере.

По его данным, из 13 членов экипажа 11 — граждане Украины. Сибига пишет, что судно затонуло из-за погодных условий. Тем не менее, береговая охрана «оперативно приняла надлежащие меры», но четырех украинцев спасти не удалось.

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Ранее сообщалось, что у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на котором в том числе находились двое граждан России.