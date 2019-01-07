На затонувшем судне в Турции погибли четверо украинцев
При крушении торгового судна возле берегов Самсуна погибли четверо украинцев. Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в своем твиттере.
По его данным, из 13 членов экипажа 11 — граждане Украины. Сибига пишет, что судно затонуло из-за погодных условий. Тем не менее, береговая охрана «оперативно приняла надлежащие меры», но четырех украинцев спасти не удалось.
«Газета.Ru» следит за случившимся в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на котором в том числе находились двое граждан России.
1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників.— Andrii Sybiha ���� (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.