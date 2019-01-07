Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
«Активно реагирует, общается с мамой», — сказала Скворцова.
Она подчеркнула, что состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии значительно улучшилось.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске снесут два подъезда в доме, где произошел взрыв.