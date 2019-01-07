Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой прибыл на рождественское богослужение в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, службу возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как отмечается, в храме собралось несколько тысяч человек.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию празднования Рождества в России.