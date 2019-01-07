Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем телеобращении поздравил россиян с Рождеством, передает ТАСС.
В своем заявлении патриарх назвал праздник прекрасной возможностью подарить свои любовь, заботу и внимание окружающим людям. Он также призвал бороться с греховными проявлениями.
«Человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся. Этот ряд можно продолжать долго. Мы, христиане, понимаем, что все несовершенство мира — это последствие греха, поэтому бороться нужно не столько с внешней причиной этой болезни, сколько с внутренними ее проявлениями», — сказал Кирилл.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию празднования Рождества в России.