Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем телеобращении поздравил россиян с Рождеством, передает ТАСС.

В своем заявлении патриарх назвал праздник прекрасной возможностью подарить свои любовь, заботу и внимание окружающим людям. Он также призвал бороться с греховными проявлениями.

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«Человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся. Этот ряд можно продолжать долго. Мы, христиане, понимаем, что все несовершенство мира — это последствие греха, поэтому бороться нужно не столько с внешней причиной этой болезни, сколько с внутренними ее проявлениями», — сказал Кирилл.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию празднования Рождества в России.