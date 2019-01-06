В Совфеде ответили на «новые данные» об отравлении Скрипаля

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на сообщения СМИ о «новых данных» об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Газета The Daily Telegraph сообщила со ссылкой на собственные источники, что британские власти установили детали плана «по попытке убийства Сергея Скрипаля».

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По словам сенатора, подобные публикации являются «полным бредом».

«И то, что касается так называемого дела Скрипаля, и всего остального. Мы уже тысячу раз просили представить хоть какие-нибудь доказательства нашего участия в этом деле — в ответ ни одного факта, а только облыжные обвинения», — заявил Клинцевич.

Ранее в Госдепе рассказали о новых санкциях против России из-за Скрипалей.