Станцию питерского метро закрыли из-за бесхозного предмета

Станция «Купчино» в метро Санкт-Петербурга закрыта из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщают «Невские новости».

По данным издания, людей начали выводить из вестибюля станции в 17.54. Сейчас станция не работает на вход, поезда на ней не останавливаются.

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«Ожидается проверка найденного предмета, по результатам которой будет принято решение об открытии станции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет аэропорт Хитроу из-за подозрительного предмета.