В Петербурге замуровали дверь в советский Новый год

В Петербурге коммунальные службы уничтожили стрит-арт на пересечении Суворовского и Невского проспектов, на котором была изображена дверь в советский Новый год, сообщают «Невские новости».

По данным издания, коммунальщики «замуровали» дверь за считанные часы, так как сочли композицию нарушением.

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Местные жители неоднозначно отреагировали на действия коммунальных служб, отметив, что стрит-арт был «новогодним» и вписывался в окружающее пространство.

Сам автор отнесся к таким мерам философски и пообещал новые арт-объекты.